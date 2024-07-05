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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факти тижня» зібрали понад 770 тисяч гривень на дрони для розвідників / 05.07.2024 18:00
05.07.2024 18:00
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«Факти тижня» зібрали понад 770 тисяч гривень на дрони для розвідників

«Факти тижня» зібрали понад 770 тисяч гривень на дрони для розвідників

У 20-х числах червня на YouTube-каналі Факти тижня було оголошено збір на дрони для розвідників 77 ОАеМБр ДШВ. Зібрана сума перевищила всі очікування –  із необхідних 500 тис. грн, завдяки всім небайдужим, вдалося зібрати майже 775 тис. грн!

Владислав Гедюн. Кадр із фільму “Крим. Остання цитадель”

З проханням допомогти до Фактів тижня звернувся один із бійців 77 бригади – Владислав Гедюн, який є одним із героїв документального фільму Крим. Остання Цитадель. Фільм випущено до 10-ї річниці анексії півострова та початку війни Росії проти України. А вже незабаром стрічка буде представлена на 15-ому Одеському кінофестивалі, який пройде цьогоріч у Києві з 12 по 20 липня.

Олена Зоріна

Сценаристка стрічки Олена Зоріна вражена результатами збору. Вона подякувала Фактам тижня та глядачам програми, які не пройшли повз. Каже, Владислав вже замовив 10 БПЛА Mavic, які захисники отримають найближчими днями.

“Пташки” вже невдовзі працюватимуть на передовій, на найгарячішому напрямку Харківської області – Купʼянському. Ще лишилось із зібраних коштів трохи більше 29 тис. грн, хлопці хочуть додати до них трохи своїх бойових грошей і купити на них причеп, щоби возити необхідне обладнання в ньому, – поділилася Олена.

Вона додала, що військові неймовірно зраділи результатам такого збору, адже зараз така допомога йде повільно. Небайдужі люди є і це надихає бійців на передовій впевнено йти до перемоги.

Теги: Крим. Остання цитадель
05.07.2024 18:00

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