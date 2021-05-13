Оксана Соколова святкує день народження

Сьогодні крутий день, адже ведуча і головна редакторка найрейтинговішої аналітичної програми країни «Факти тижня» на ICTV Оксана Соколова святкує свій день народження.

Зазвичай я відзначаю день народження в колі найближчих людей – це сім’я і дуже близькі друзі. Але цього року через накопичену втому від ізоляції, самотності і онлайн-спілкування хочеться зробити трохи інакше.

Я зберу всіх друзів, яких не бачила рік із-за пандемії, і ми влаштуємо вечірку на відкритому майданчику. Звичайно ж, ми будемо дотримуватися заходів безпеки, оскільки розуміємо, що загроза коронавіруса, як і раніше, залишається. Але в цій історії все-таки хочеться шукати можливості і для особистого контакту, щоб обійняти дорогих тобі людей, побачити їх очі, відчути тепло і водночас поділитися своїм теплом і любов’ю. Це буде найкращим подарунком, який я сподіваюся отримати, – розповідає ведуча.

Цей день народження ще й особливий для Оксани тим, що привітати її прихав син Всеволод. Найрідніші один одному люди не бачились 1,5 роки через карантинні обмеження. Це було нелегким випробуванням для них, проте зараз сім’я разом – що найдорожче!

Бажаємо від нашої команди ICTV космічних рейтингів, щоденного заряду позитиву і абсолютної гармонії у душі!

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