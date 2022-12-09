Сіндєєва «в доміке». Про що говорить скандал навколо телеканалу Дождь

Ведуча «Фактів тижня» Оксана Соколова пояснила, про що говорить скандал навколо телеканалу Дождь.

Скандал навколо російського телеканалу «Дождь» додав нових барв в дискусію про «хороших руських». Навіть не тому, що ведучий Олексій Коростельов у прямому ефірі зізнався, що редакція ліберального ЗМІ не просто співчуває російським воякам, а й допомагає їм з обмундируванням. Тобто забезпечує необхідним для війни проти України. Цей камінг-аут керівнцтво «Дождя» панічно спробувало зам’яти, блискавично звільнивши телеведучого й відхрестившись від його слів. Мовляв, обмовочка.

Та найцікавіше те, що сталося далі. Після того, як латвійська Нацрада таки позбавила «Дождь» ліцензії. Щире обурення, з яким сприйняли це рішення в редакції, заяви солідарності від «Медузи», ще одного ліберального видання, яке тепер теж працює в Латвії, — все це показало наскільки російська ліберальна журналістика не розуміє глибини прірви, яку вирила Росія між собою та Україною, Латвією. Власне між росіянами й сусідніми, європейськими народами. Наскільки не бачить масштабів драми і не відчуває власної відповідальності за неї.

Власниця «Дождя» Наталія Сіндєєва щиро плаче в ролику для соцмереж і посипає голову попелом через… ні, не підтримку російських військових, а через звільнення свого телеведучого. Благає Олексія Коростельова, пробачити й простити. За цією жіночою істерикою — реальна драма руйнування справи усього життя. І ключовий докір, що звучить поміж рядків: «За що ви так з нами?»

Вони реально не розуміють.

Схоже, російські ліберальні ЗМІ цілком щиро вважають, що виїзд з Росії, еміграція — це вже вчинок і автоматична індульгенція. Тобто є якесь переконання, що відповідальність за все те, що Росія нині чинить зі світом — можна викинути як старе пальто при перетині кордону. Передягнутись у європейський плащ і піти пити каву з українцями. Достатньо заявити, що ти проти війни, і продовжити спокійно і звично працювати у Латвії. Але проблема в тому, що перемістившись фізично у Європу, душею і ментально вони залишаються у Росії.

Латвійський регулятор двічі виносив попередження «Дождю». За карту Росії з Кримом. За те, що журналісти в ефірі говорили про російські ЗС «наша армія». Але редакція це теж вважала дрібними помилками. Захоплена глобальною місією «хороших руських», яку вони вигадала собі і активно пропонують західному світу. Це розбудова майбутньої Росії. «Хороші руські» вже на повну креслять проекти. Але яке майбутнє будуватимуть ті, хто не пройшов внутрішнього покаяння?

Рівно 51 рік тому, теж 7 грудня, в Польщу приїхав канцлер Німеччини. Це був перший офіційний візит після того, як нацистська Німеччина окупувала цю країну і вчинила масові вбивства поляків та євреїв. Через чверть століття (!) потому німецький канцлер Віллі Брандт поклав квіти до пам’ятника загиблим учасникам повстання у Варшавському гетто. І встав на коліна.

Німеччина пройшла велетенський шлях покаяння. Грандіозна загальнодержавна програма, яка торкнулась кожного німця. Здається, «хороші руські» ЗМІ наразі навіть не дивляться в цей бік. Ніби граючи у дитячу гру «я в доміке — мене не видно». Але втеча від реальності ніколи нікого не рятувала.

Джерело: НВ