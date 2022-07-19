Ведуча ICTV Оксана Соколова кардинально змінила імідж

Війна перевернула все. Немає українця, якого б не зачепили ці важкі в усіх сенсах події. Так і склалося в житті керівниці “Фактів тижня” на ICTV Оксани Соколової. Її внутрішні переживання знайшли відображення у зовнішніх змінах.

Уся багатомільйонна аудиторія знає ведучу як блондинку. Проте з недавніх пір Оксана Соколова кардинально змінила свій імідж і стала шатенкою. Майже все життя керівниця “Фактів тижня” була блондинкою і досить радикальна зміна образу для неї – складний крок. За словами ведучої він зумовлений війною і особистими обставинами.

Ці 4 місяці найважчі в моєму житті. Не тільки, тому що війна, наклалися ще й внутрішні родинні проблеми – хвороба батьків. Я стала набагато дорослішою всередині. Напевно, ця зміна стилю – це зовнішній прояв внутрішніх змін, які зі мною відбуваються. Але я вірю, що всі випробування нам даються по нашій силі. Я вірю, що я все це пройду, що ми все це пройдемо і обов’язково переможемо! Ще буде легкість, грайливість і точно ще буде блонд

– впевнена Оксана Соколова.

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