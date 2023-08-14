Документальний фільм про аеророзвідку від “Фактів тижня” на ICTV представлять на Одеському кінофестивалі

Фільм “Без права на дубль” від команди підсумкової аналітичної програми “Факти тижня” увійшов до позаконкурсної програми 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Стрічку покажуть в межах спецпоказу “Хроніки війни” про реалії повномасштабної війни в Україні.

“Без права на дубль” – це неймовірна історія цивільних, які у мирному житті працювали в кіновиробництві, але після повномасштабного вторгнення змінили кінокамери на дрони та зброю.

“Ми хотіли зробити дуже теплий і світлий фільм… про війну. Про людей, яких ти ніколи не міг би уявити на фронті. Бо вони зовсім не сталеві воїни. Не брутальні і не всесильні. Вони просто .. кіношники, які пішли захищати свою країну. Просто люди. Зі своїми страхами і гумором. Без пафосу, без патетики. Ми хотіли показати їх такими, якими вони є насправді”, – розповіла керівниця і ведуча тижневика “Факти тижня” Оксана Соколова.

У центрі сюжету – група творчих людей, яких об’єднала керівниця підрозділу аеророзвідки 112-ї окремої бригади ТрО Наталя з позивним “Ангел”. В минулому вона – режисерка-документалістка і кінопродюсерка. У перший день вторгнення разом із сином пішла на фронт. За доволі короткий час вона зібрала власний підрозділ. У його складі теж переважно люди творчості: колишні оператори, звукорежисер, діджей. Усе як на знімальному майданчику. Але знімають вони тепер вже інше кіно, там, де немає права на дубль.

1 червня 2023 року двоє героїв фільму, Данило Подибайло та Олександр Войтенко, загинули під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Режисер – Андрій Мозговий.

Авторка ідеї і сценаристка – Олена Зоріна.

Режисер-постановник – Владислав Томашевський

Оператори – Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, Максиміліан Ільченко, Максим Костенко, Ігор Шатайло

Продюсер проєкту – Оксана Соколова

ОМКФ – це один із найбільших кінофестивалів у Східній Європі, головний фестиваль національного кіно, де представляють прем’єри найочікуваніших українських фільмів.

2023 року кінофестиваль пройде з 19 до 26 серпня одразу у двох містах — Одесі та Чернівцях. Після завершення основної частини фестивалю заплановано програму в Польщі.

Фільм можна переглянути на YouToube-сторінці “Факти тижня” – https://www.youtube.com/watch?v=eQQ6MhdL8LQ.