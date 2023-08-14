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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Документальний фільм про аеророзвідку від “Фактів тижня” на ICTV представлять на Одеському кінофестивалі / 14.08.2023 13:02
14.08.2023 13:02
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Документальний фільм про аеророзвідку від “Фактів тижня” на ICTV представлять на Одеському кінофестивалі

Документальний фільм про аеророзвідку від “Фактів тижня” на ICTV представлять на Одеському кінофестивалі

Фільм “Без права на дубль” від команди підсумкової аналітичної програми “Факти тижня” увійшов до позаконкурсної програми 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. 

Стрічку покажуть в межах спецпоказу “Хроніки війни” про реалії повномасштабної війни в Україні. 

 “Без права на дубль” – це неймовірна історія цивільних, які у мирному житті працювали в кіновиробництві, але після повномасштабного вторгнення змінили кінокамери на дрони та зброю.

“Ми хотіли зробити дуже теплий і світлий фільм… про війну. Про людей, яких ти ніколи не міг би уявити на фронті. Бо вони зовсім не сталеві воїни. Не брутальні і не всесильні. Вони просто .. кіношники, які пішли захищати свою країну. Просто люди. Зі своїми страхами і гумором. Без пафосу, без патетики. Ми хотіли показати їх такими, якими вони є насправді”, – розповіла керівниця і ведуча тижневика “Факти тижня” Оксана Соколова

У центрі сюжету – група творчих людей, яких об’єднала керівниця підрозділу аеророзвідки 112-ї окремої бригади ТрО Наталя з позивним “Ангел”. В минулому вона – режисерка-документалістка і кінопродюсерка. У перший день вторгнення разом із сином пішла на фронт. За доволі короткий час вона зібрала власний підрозділ. У його складі теж переважно люди творчості: колишні оператори, звукорежисер, діджей.  Усе як на знімальному майданчику. Але знімають вони тепер вже інше кіно, там, де немає права на дубль.

1 червня 2023 року двоє героїв фільму, Данило Подибайло та Олександр Войтенко, загинули під час виконання бойового завдання під Бахмутом. 

Данило Подибайло

Олександр Войтенко

Режисер – Андрій Мозговий. 

Авторка ідеї і сценаристка – Олена Зоріна. 

Режисер-постановник – Владислав Томашевський

Оператори – Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, Максиміліан Ільченко, Максим Костенко, Ігор Шатайло

Продюсер проєкту – Оксана Соколова

 

ОМКФ – це один із найбільших кінофестивалів у Східній Європі, головний фестиваль національного кіно, де представляють прем’єри найочікуваніших українських фільмів.

2023 року кінофестиваль пройде з 19 до 26 серпня одразу у двох містах — Одесі та Чернівцях. Після завершення основної частини фестивалю заплановано програму в Польщі.

 

Фільм можна переглянути на YouToube-сторінці “Факти тижня” – https://www.youtube.com/watch?v=eQQ6MhdL8LQ

Теги: оксана соколова, факти тижня
14.08.2023 13:02

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