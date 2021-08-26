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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє” / 26.08.2021 13:20
26.08.2021 13:20
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«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”

«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”

Цієї неділі, 29 серпня, інформаційно-аналітична програма «Факти тижня» на ICTV розпочинає новий сезон. Автори проєкту підготували багато змін для глядачів – нову студію, графіку та ексклюзивні сюжети. 

Облаштування нового простору для ведучих зайняло близько пів року. Оновлена студія та графічний дизайн посилять головну ідею “Фактів тижня”: розповідати просто й наочно про складні речі, розкладати  по поличках усі події, які сталися протягом тижня, а також ті, що реально змінюють життя людей. Робити це чітко і без упереджень, зважено і зрозуміло. 

Оновлений дизайн тижневика підкреслює динамічність, лаконічність і водночас накопичений досвід за 15 років успішної роботи. 

Візуально – це буде серйозна зміна, студія ніби збільшилась у декілька разів. Можемо впевнено стверджувати, що на технологічному рівні, це вже абсолютно рівень найкращих американських чи британськими проектів. Ну і плюс наша традиційна фішка – особливий журналістський стиль «Фактів тижня»

– ділиться враженнями керівниця і ведуча «Фактів тижня» Оксана Соколова.

Трансформацій зазнало і тематичне наповнення «Фактів тижня». Автори програми приділятимуть більше уваги змінам, що відбуваються зі світом і країною протягом останніх двох років, розбиратимуть їхні плюси і мінуси, вплив на життя кожного глядача. Життя у новому світі стане ключовим акцентом проєкту.

Минулого року «Факти тижня» стали найкращими серед усіх тижневиків. Глядачі  віддавали нам перевагу щонеділі, і це неймовірна гордість і відповідальність. Але на телебаченні не буває вчорашніх заслуг. Тож високу планку ми ставимо перед собою і на цей сезон. Беремо курс на майбутнє

– говорить ведучий проєкту Сергій Кудімов

У першому півріччі “Факти тижня” постійно змагалися за першу сходинку. Із завершенням сезону тижневик вийшов з часткою 11,26% (за аудиторією 18-54 р., міста 50 тис.+). 

Дивіться оновлені «Факти тижня» щонеділі о 18:45 на ICTV. Пристебніться, буде цікаво!

 

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Теги: оксана соколова, Сергій Кудімов, Факти тижня з Оксаною Соколовою
26.08.2021 13:20



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