«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд

Лідер серед підсумкових програм країни “Факти тижня” побили новий рекорд з грудня минулого року. Пікова доля склала 13,0 за аудиторією 18-54, 50 тисяч +.

Потужні цифри стали своєрідним подарунком до 16-річчя проєкту, який команда відзначила вчора.

“За цей час різні були випробування. І під снайперськими кулями знімали, і поранених під Іловайськом збирали, і полонених з Донбасу вивозили, і у шторм на Чорному морі потрапляли, і погрози вислуховували. Сьогодні маємо нові виклики. І знаєте, що я вам скажу? Якщо вони випали саме на нашу долю – значить точно нам по плечу! Спокій, розсудливість, єдність – то наша сила!”