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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд / 14.02.2022 12:21
14.02.2022 12:21
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«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд

«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд

Лідер серед підсумкових програм країни “Факти тижня” побили новий рекорд з грудня минулого року. Пікова доля склала 13,0 за аудиторією 18-54, 50 тисяч +. 

Потужні цифри стали своєрідним подарунком до 16-річчя проєкту, який команда відзначила вчора. 

“За цей час різні були випробування. І під снайперськими кулями знімали, і поранених під Іловайськом збирали, і полонених з Донбасу вивозили, і у шторм на Чорному морі потрапляли, і погрози вислуховували. Сьогодні маємо нові виклики. І знаєте, що я вам скажу? Якщо вони випали  саме на нашу долю – значить точно нам по плечу! Спокій, розсудливість, єдність – то наша сила!”

коментує керівник проєкту Оксана Соколова. 

Вмикайте щонеделі о 18:45 головну аналітичну програму “Факти тижня” і тримайте руку на пульсі найактуальніших новин. 

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Теги: оксана соколова, Сергій Кудімов, Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою
14.02.2022 12:21



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