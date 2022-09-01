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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факти тижня» на ICTV запустили офіційний YouTube-канал / 01.09.2022 14:02
01.09.2022 14:02
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«Факти тижня» на ICTV запустили офіційний YouTube-канал

«Факти тижня» на ICTV запустили офіційний YouTube-канал

Сьогодні, 1-го вересня, «Факти тижня» на ICTV запускають власний YouTube-канал.  

Диджитал-департамент каналу успішно реалізував не один YouTube-проєкт. І тепер команда націлюється на запуск персоналізованих каналів, щоб розширити аудиторію глядачів та акумулювати їх по інтересах та проєктах. І тому, задля ефективної комунікації з глядачами “Фактів тижня” був створений офіційний YouTube

Це рішення було ухвалене влітку, воно не просто нам далося, тому що це для нас абсолютно новий і маловідомий простір, але разом з тим ми розуміємо, що це вимога воєнного часу, вимога нових обставин, у яких зараз опинився увесь медіа-ринок країни. Це запит наших глядачів

зазначає керівниця та ведуча проєкту Оксана Соколова. 

«Факти тижня» – єдиний підсумковий інформаційно-аналітичний продукт, який зумів вижити під час війни і не зупинити своє виробництво. Потужний фідбек глядачів, підтвердив той факт, що людям потрібна була на той момент, у перші дні повномасштабного вторгнення, інформація, перший розбір того, що відбувається. І весь цей час, особливо останні 3 місяці до керівниці проєкту надходить ключовий запит від глядачів – отримати більш швидку аналітику на останні події. 

До війни ми розбирали події за тиждень – те ключове, що сталося в Україні і світі. Зараз новинний темп шалений, за тиждень ситуація інколи змінюється просто катастрофічно. Є, звісно, події, які пролонговані, але й дуже багато подій, які швидко трапляються, змінюють ситуацію, а людям необхідно отримати їх оцінку та розібратися в них.

Тому ми думали над майданчиком, який дозволить, крім основного випуску, робити ще проміжні матеріали, які будуть розкладати по поличках останні події. Які будуть аналізувати дуже важливі речі. Які будуть дозволяти видавати інтерв’ю з важливими знаковими людьми. Інтерв’ю, які не поміщаються в загальний наш випуск, але несуть в собі дуже багато цінного

ділиться деталями Соколова. 

Тобто на відміну від ефіру, на персональному YouTube-каналі «Фактів тижня» можна буде переглянути не тільки основний підсумковий випуск, а й протягом тижня на ньому розміщуватимуться різні матеріали в фірмовій стилістиці проєкту, з умінням розказати просто про складне, з маловідомими деталями та топовими експертами, які розкриють невідомі досі ракурси. 

Окрім цього, розширена YouTube-версія проєкту матиме інтерактивні елементи. Зокрема, команда “Фактів тижня” плануємо транслювати прямі ефіри з можливістю комунікувати глядачами, отримувати від них прямі запитання, даючи можливість спілкуватись з експертами та журналістами програми.

Теги: оксана соколова, Факти тижня з Оксною Соколовою
01.09.2022 14:02

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