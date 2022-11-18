«На крок ближче до Гааги»: ведуча Оксана Соколова пояснила, чому Путіна неминуче чекає вирок

На путіна неминуче чекає вирок за воєнні злочини, запевнила українська телеведуча ICTV Оксана Соколова. Таким втішним прогнозом відома журналістка поділилась після оголошення заяви Гаазького суду у справі MH17. За словами судді, літак було збито із сільськогосподарського поля на сході України. а країна-агресор РФ забезпечувала підготовку сил «ДНР» і постачання озброєння.

“Путін на крок ближче до Гааги. Вбивць рейсу MH-17 засудили довічно. Цікаво, що рішення суду Нідерландів фактично офіційно визнає, що війна Росії проти України триває з 2014-го року”

– написала Оксана у Фейсбук.

Також телеведуча дорікнула європейським правителям за зволікання у винесенні вироку. Адже така затримка коштувала українцям свободи.

“Якби Захід не жував соплі усі ці 8 років, то і нового вторгнення вдалось би уникнути”, – додала Оксана Соколова.