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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя / 19.11.2021 14:20
19.11.2021 14:20
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Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя

Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя

Нещодавно телеведуча та керівниця програми “Факти тижня” Оксана Соколова дала інтерв’ю. Читайте більше та дивіться відео в матеріалі.

Вчора, 18 листопада, на YouTube-каналі DOROTYE вийшло інтерв’ю із популярною українською телеведучою Оксаною Соколовою. Глядачі каналу ICTV добре знають телезірку, оскільки вона вже давно є ведучою програми «Факти тижня». Раніше Оксана також була ведучою програм «Свобода слова», «Максимум в Україні», «Козирне життя», «Четверта вежа» та «Теорія змови».

Дивіться повне відео-інтерв’ю з Оксаною Соколовою:

В інтерв’ю телезірка поговорила з ведучою каналу DOROTYE та розповіла про непрості стосунки з власним батьком, про перший та другий шлюб, харасмент з боку керівників. Також Оксана поділилася особистими переживаннями, розповівши про те, як рятувала сина, коли відправила його вчитися за кордон. Розповіла, як могла стати прес-секретарем Ющенка та Януковича і як їй загрожували розправою.

Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя

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Теги: оксана соколова, Факти тижня з Оксаною Соколовою
19.11.2021 14:20



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