Оксана Соколова віддає свою цінну нагороду для допомоги саперам

Керівниця та ведуча одного з найрейтинговіших телевізійних проєктів країни, тижневика “Факти тижня” на ICTV, Оксана Соколова віддала на аукціон свою статуетку «Телетріумф». Її ведуча здобула 2011 року у номінації «Найкраща ведуча інформаційно-аналітичних програм».

Пожертвувала свою головну нагороду зірка для збору коштів на розмінування України.

Я пам’ятаю ту церемонію «Телетріумф», як сьогодні! Вона була найкрасивіша за всі роки вручення професійної телевізійної премії, – пригадала Оксана. – Це була найвища планка, яку ми задали усьому ринку. І самим собі. І яку тримаємо досі, навіть у часи війни. Команда «Фактів тижня» не зупинила роботи на жоден день, розуміючи як надзвичайно важлива у цей час точна, перевірена, аналітична інформація. Ми тримаємо свій фронт

У свій 30 ювілей канал ICTV замість свята анонсував масштабний зірковий розіграш подарунків задля збору коштів на розмінування українських територій.

Ведучі каналу, телезірки та інші відомі українці виставили на аукціон свої цінні речі, щоб допомогти зробити добру справу. За благодійний внесок кожен охочий може придбати зіркові речі, виграти особисту зустріч із телезірками і навіть приз від Міністра оборони України.

https://dobro.ua/event/ictv/

Триватиме розіграш до 26 вересня. О 12:00 ICTV визначить переможців за допомогою random.org та оголосить їхні імена на своїх сторінках у Facebook, Instagram та на сайті dobro.ua.

Також є можливість зробити добру справу на День народження ICTV і пожертвувати будь-яку суму від 20 грн на проєкт «Розмінування України», без участі у розіграші.