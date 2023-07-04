«Факти тижня» встановили новий рекорд

Щотижнева аналітична програма ICTV виборює лідерство в інформаційному просторі. Менше ніж за рік існування YouTube-каналу «Факти тижня» кількість підписників сягнула 100 тисяч і принесла команді «срібну кнопку».

«Факти тижня» – єдиний підсумковий інформаційно-аналітичний проєкт в Україні, який зумів продовжити роботу під час війни. Тут глядачам просто й наочно розповідають про складні речі, розкладають по поличках усі події, які сталися протягом тижня. Ведучі Оксана Соколова та Сергій Кудімов подають свіжий і гострий погляд на життя в країні та у світі – і головне, чітко і без упереджень.

Канал створили менше року тому – 30 серпня 2022-го – але його відео уже набрали рекордні показники за переглядами – 60 мільйонів. Потужний фідбек глядачів, підтвердив той факт, що людям потрібна перевірена інформація і розбір того, що відбувається.

“Ми давно думали про власний ютуб-канал. Повномасштабна війна підштовхнула нас діяти, бо певний час ми не могли вийти в ефір зі своєї студії. Новини мовили просто з підвалу. Безперервно. Але ми розуміли, що людям потрібен і розбір ситуації, аналіз того, що відбувається, що чекає. І ми почали робити випуски в ютюбі”, – згадує старт проєкту керівниця проєкту і ведуча Оксана Соколова.

На відміну від ефіру, на персональному YouTube-каналі «Фактів тижня» показують не тільки основний підсумковий випуск, а й протягом тижня на ньому розміщують різні матеріали маловідомими деталями та топовими експертами, які розкривають невідомі досі ракурси.

Наприклад, глядачам показали унікальні кадри героїчного бою з нагрудної камери захисника під Бахмутом. Відео про те, як це – бути за 10 метрів від ворога і за кілька секунд від загибелі набрало майже 2 мільйони переглядів.

Потужний фідбек глядачів, підтвердив той факт, що людям потрібна перевірена інформація, перший розбір того, що відбувається.

“Власний канал відкрив для нас нову аудиторію. Бо чимало людей, які вже відвикли дивитись телевізор, дізнались про наш проєкт на звичній для себе платформі. Це трохи інший глядач, більш молодий, більш критичний. Нам цікаво працювати для нього. Цікаво розширювати горизонти. Це великий виклик для команди. І я бачу, як ми міняємось через це, як відкриємо у собі нові таланти, нові скіли”, – додає Оксана.

Підписатися на канал можна тут:

https://www.youtube.com/@faktytyzhnia