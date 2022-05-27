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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Оксана Соколова у проєкті “Євротиждень” розповіла про підтримку для України у 9 мільярдів євро / 27.05.2022 18:29
27.05.2022 18:29
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Оксана Соколова у проєкті “Євротиждень” розповіла про підтримку для України у 9 мільярдів євро

Оксана Соколова у проєкті “Євротиждень” розповіла про підтримку для України у 9 мільярдів євро

Навколо України формується потужне коло союзників і партнерів. Щодня ми чуємо про нову допомогу у війні із росією від європейських партнерів. Про практичні кроки команда “Фактів тижня” розповідає у проєкті “Євротиждень”.

Минулого тижня європейська комісія запропонувла створити новий спеціальний механізм відновлення України після війни. 

Чіткий і детальний план дій, який би врахував всі наші потреби. Частиною цього плану має стати створення платформи реконструкції майданчика, який об’єднає фінансові зусилля країн-членів ЄС, інших міжнародних донорів та фінансових міжнародних організацій. Очолити цю платформу має Україна спільно з Єврокомісією, Президентка якої, Урсула Фондерляйн, минулого тижня вже повідомила про макрофінансову підтримку для України до 9 мільярдів євро. Допомога має надійти  у 2022 році.

зазначає ведуча ICTV і керівниця “Фактів тижня” Оксана Соколова.

Також Євросоюз обіцяє не залишити без озброєння нашу країну у переломний момент війни. Військова допомога ЄС зросте до 2 мільярдів євро. А Європейський парламент, зі свого боку, підтримав скасування на один рік всім мит ЄС на українським експорт, аби допомогти українській економіці вистояти.


Крім цього, Європейська комісія відкрила телефон довіри для українських біженців. Вимушені переселенці, які наразі шукають прихистку у країнах Європи, тепер можуть дзвонити на гарячу лінію за номером 0 800 6789 10 11 і отримати відповіді на усі побутові питання, інформацію щодо в’їзду у ЄС, доступу до освіти, роботи та медицини. 

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Теги: оксана соколова, проект Євротиждень
27.05.2022 18:29



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