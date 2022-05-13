“Історичні факти”: новий проєкт “Фактів тижня” на ICTV

Редакція публіцистичних проєктів ICTV запустила російськомовний спецпроєкт “Исторические факты”. Ведучим став Сергій Кудімов. Новий формат команди “Фактів тижня” подібний до мінідокументального фільму, у якому, опираючись лише на перевірені історичні дані, змальовується тиск імперських амбіцій Росії на нашу Україну.

Війна Росії проти України триває не останні 8 років. А набагато довше. Імперія змінювала назви, але не свою політику щодо України, мета якої полягала у знищенні нашої країни. Мова не лише про збройні конфлікти. Росія століттями вбивала українських лідерів, цвіт нашої нації, нищила культуру, проводила експерименти на українцях, крала території разом з людьми та ресурсами. В “Історичних фактах” ми розбираємо ці події разом з експертами, використовуємо архівні документи та свідчення очевидців задля перемоги правди

– розповідає ведучий.

Проєкт виходить щочетверга о 18:00 для російськомовної трансляції телеканалу FREEДОМ. На ютуб-каналах ICTV та UATV Channel також вже опубліковано 5 випусків “Історичних фактів”. Переглядайте за посиланням.

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