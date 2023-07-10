“Факти тижня” пояснили, чого Україні очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

Уже незабаром розпочнеться саміт НАТО у столиці Литви – Вільнюсі, який може стати історичним для України, адже очікується, що союзники ухвалять довгоочікувані важливі рішення. Команда “Факти тижня” розібралася в питанні і Сергій Кудімов назвав декілька причин, чому в українців вже є обережний привід чекати позитивних новин.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує від лідерів заяви про членство України в НАТО.
- Столтенберг підтвердив, що на саміті буде Володимир Зеленський. А раніше президент заявляв, що не поїде у Вільнюс, якщо там не прозвучить чіткий сигнал про запрошення України.
- Президент України напередодні саміту поїхав заручатися підтримкою членів НАТО: Болгарія, Чехія, Словаччина, Туреччина. Президент Ердоган навіть заявив, що Україна заслуговує стати членом Альянсу. Це важлива заява, оскільки кожен такий голос на вагу золота.
- Невеликі нюанси є щодо Вашингтона. Справа в тому, що в останньому інтервʼю CNN Джо Байден заявив, що Україна поки не готова стати членом НАТО. Натомість після завершення війни, американці запропонують Києву гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, а саме військову та фінансову допомогу. Проте квапитись з висновками не варто, адже Байден наголосив саме на слові “зараз”. Україна й сама розуміє це. Київ чітко озвучив свою позицію, що до завершення війни не розраховує на членство. Зараз нам потрібне політичне запрошення з відкритою датою, щоб запустити процес.
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