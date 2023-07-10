“Факти тижня” пояснили, чого Україні очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

аявив, що очікує від лідерів заяви про членство України в НАТО.

А раніше президент заявляв, що не поїде у Вільнюс, якщо там не прозвучить чіткий сигнал про запрошення України.

Столтенберг підтвердив, що на саміті буде

навіть заявив, що Україна заслуговує стати членом Альянсу. Це важлива заява, оскільки кожен такий голос на вагу золота.

Невеликі нюанси є щодо Вашингтона. Справа в тому, що в останньому інтервʼю CNN

заявив, що Україна поки не готова стати членом НАТО. Натомість після завершення війни, американці запропонують Києву гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, а саме військову та фінансову допомогу. Проте квапитись з висновками не варто, адже Байден наголосив саме на слові

. Україна й сама розуміє це. Київ чітко озвучив свою позицію, що до завершення війни не розраховує на членство. Зараз нам