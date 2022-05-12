Команда «Фактів тижня» на ICTV запустила проєкт про європейську підтримку України

Дайджест про щоденну європейську підтримку України виходить щонеділі у рамках загальнонаціонального марафону. Проєкт отримав назву «Євротиждень».

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Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяло понад 200 проєктів, фінансованих ЄС. Вони допомагали у різних секторах економіки та гуманітарної сфери: надавали консультації, фінанси, устаткування та обладнання. Все, що сприяло просуванню та реалізації реформ в Україні. Після вторгнення ця велетенська група підтримки Європейської Комісії разом з Представництвом ЄС в Україні, переорієнтували свою діяльність. Перед обличчям масової міграції українців та гуманітарних катастроф усі ресурси пішли на екстрену допомогу Україні. Від облаштування центрів для біженців до надання техніки для розбирання завалів.

Ми знаємо, що ЄС робить багато для нашої підтримки. Ми щодня чуємо, що допомоги йде багато. Але це загальні слова і цифри, нехай і багатомільйонні. Ми ж хочемо показати, що стоїть за кожним євроцентом. Що конкретно робить для українців кожен проєкт. Щодня. Про це наш «Євротиждень»

– говорить Оксана Соколова, керівниця редакції публіцистичних проєктів каналу ICTV.

Дайджест запущений у партнерстві з комунікаційним проєктом ЄС «EU NEIGHBOURS east», і також буде містити інформацію про можливості та різноманітні програми підтримки для українців, які надає ЄС у ці непрості часи.

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