Тисяча бронежилетів та новий автопарк: Оксана Соколова розповіла як європейці допомагають українським прикордонникам і поліції

У новому випуску проєкту “Євротиждень” Оксана Соколова розповіла про нову серію допомоги, яку Україна отримала від наших європейських партнерів.
Ключова новина – це безумовно 6 пакет санкцій. Часткове нафтове ембарго, відключення Сбербанку від системи SWIFT, заборона російських пропагандистських ЗМІ – все це вже запущено в дію. Наприкінці минулого тижня ЄС відкрив імена кількох десятків людей, які потрапили під персональні санкції. Поміж них, приміром, Аліна Кабаєва, яка тісто пов’язана з Путіним. Дружина і діти речника Кремля Дмитра Пєскова. А також засновник та директор компанії “Яндекс”. Новина про це миттєво обвалила російського інформаційного гіганта
– каже ведуча.
Крім цих надважливих кроків, тринадцять українських компаній отримають грантову підтримку від ЄС для розвитку свого бізнесу. Це невеликі підприємства з Києва, Львова, Дніпра, Тернополя та інших міст, які наразі виробляють соціально важливі товари та послуги, а також створюють робочі місця. Кожен бізнес отримає до 300 тисяч гривень.
А українці біженці тепер зможуть ефективніше користуватися своїми правами, адже Європейська комісія запустила спеціальну інформаційну платформу. Держави-члени ЄС в режимі реального часу обмінюватимуться даними про людей, які знаходяться під тимчасовим захистом.
Нацполіція також отримала значну підтримку від європейських партнерів. Зокрема, в рамках програми “Правополіс” союзники передали тисячу бронежилетів для правоохоронців, які наразі допомагають евакуйовувати мирних жителів із найгарячіших точок, доправляють гуманітарну допомогу до містечок і селищ, які потерпають від обстрілів, і продовжують збирати докази воєнних злочинів російських загарбників на передовій.Також по темі: Оксана Соколова у проєкті “Євротиждень” розповіла про підтримку для України у 9 мільярдів євро
Один із найбільших екстрених запитів від українського МВС стосувався автомобільної техніки. Частина її була знищена у боях, інша залишилась на тимчасово-окупованих територіях. Нацполіція втратила більше 1000 авто. Але 85 машин різних моделей вже готуються до відправки в Україну завдяки підтримки програми “Правополіс”. Тільки на цей невеликий проєкт виділили понад 2 мільйони євро. Закупили мінібуси, пікапи і позашляховики. Більша частина цих транспортних засобів вже заїхала на територію України. Їх отримають Нацполіція, державне бюро розслідувань та прикордонники.
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