“Укрзалізниця” отримає 50 мільйонів євро: Оксана Соколова про допомогу від Європейського банку реконструкції та розвитку

Оксана Соколова і її команда “Фактів тижня” на ICTV продовжує створювати єврокалендар, інформуючи українців про допомогу, яку європейські партнери надають нам щодня.

Зокрема, у новому випуску “Євротижня” йшлося про півтора мільйонну допомогу митцям, культурним діячам, лікарям, освітянам, підприємцям, журналістам та лідерам молодіжних організацій. Потужний пакет підтримки мобілізувала програма ЄС “House of Europe”. Від 24-го лютого вона перенаправила своє фінансування на 7 сфер екстреної підтримки, зосередившись на вирішенні проблем воєнного часу.

Консультативна місія ЄС в Україні, у свою чергу, передала нашій поліції сучасне обладнання на суму 356 тисяч євро: ноутбуки, офісні системи, смартфони, програмне забезпечення допоможуть створити мобільні робочі місця для слідчих та представників карного розшуку.

Важливою новиною стало й те, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть допомогу одній із критично важливих інфраструктурних українських компаній.

Українська залізниця – дорога життя для мільйонів українців, що рятує від війни. Залізниця – головна артерія для української економіки. Наш головний зв’язок із світовими ринками в умовах повної блокади авіасполучень і морських перевезень. Аби поїзди ходили справно, попри обстріли і руйнування, аби співробітники залізниці могли виконувати свою роботу, часто просто героїчно, компанії “Укрзалізниця” потрібна була допомога. І своє плече їй підставив Європейський банк реконструкції та розвитку. Перші 50 мільйонів євро кредиту підуть на стабілізацію роботи компанії і допоможуть впоратися із велетенськими збитками, які росія продовжує завдавати нам щодня

– пояснює Оксана Соколова.

Від початку ЄБРР планував надати кредит на модернізацію окремої ділянки дороги. Але після широкомасштабного російського вторгнення було вирішено перепрофілювати кошти. Це загальна тактика європейських партнерів. Наразі десятки програм і фондів ЄС, які роками працювали в Україні, змінили напрямки роботи – переключилися на порятунок й на те, що українцям найнеобхідніше просто зараз.

Крім цього, міжнародний фінансово-кредитний інститут надасть кошти на закупівлю газу. Перші 50 мільйонів підуть на термінову партію, необхідну для підготовки газової системи країни до зими. Загалом кредитна лінія сягатиме 300 мільйонів євро. За ці гроші “Нафтогаз” зможе компенсувати втрати видобування палива, які сталися через напад росії.

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