Телеведуча ICTV Оксана Соколова: «Треба формувати й поширювати власні проукраїнські наративи, а не гасити пожежі після підпалів роспропаганди»

Керівниця та ведуча програми “Факти тижня” Оксана Соколова розповіла в інтервʼю для delo.ua про рішення вийти до глядача на digital майданчику, нові професійні навички та досвід, набуті після повномасштабного вторгнення, а також про те, як вдається працювати з кремлівською пропагандою.

“Фактам тижня” — 17 років. І вперше довелось змінити формат на digital, відкрити свій YouTube канал. Наскільки ефективним виявилось таке переформатування?

Судячи з того, що YouTube канал “Фактів тижня” вже має 200 тисяч підписників, ми на правильному шляху.

Насправді ми просто зробили те, що давно планували. І мали б вже зробити, але відкладали. Війна дала нам великого “пенделя”. Знаєте, важкі часи завжди відкривають нам нові можливості, і нові здібності в нас самих. Тож, аби цей дев’ятий вал нас не втопив, ми вирішили його осідлати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми втратили можливість виходити в ефіри зі студії, знімати традиційні наші матеріали. Увесь ефір пішов під потреби оперативних новин, Марафону.

Але запит глядача на те, за чим він приходив до нас усі ці 17 років — послухати просто про складне, розібратись у ситуації, скласти прогноз на далі — нікуди не зник. Тому ми вирішили вийти до глядача на іншому майданчику – digital. Там ми зустріли й наших традиційних глядачів, і знайшли багато нових, значно молодших. І зрозуміли, що з ними треба говорити іншою мовою, в іншій стилістиці. Зараз триває процес взаємного відкриття. Ми пізнаємо нову аудиторію, яка живе тільки в YouTube. Аудиторія з подивом відкриває для себе наш проєкт, стандарти якісної телевізійної журналістики, залишаючи коментарі й лайки. І це надзвичайно круто! Для “Фактів тижня” — це як нове народження.

Які найбільші інформаційні атаки здійснила ворожа пропаганда? Як вдається працювати з пропагандою Кремля?